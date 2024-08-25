Benfica'ya galibiyeti Orkun getirdi
Haber Merkezi

Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Benfica, sahasında Estrela ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı 1-0 kazandı.

GALİBİYETİN MİMARI, MİLLİ FUTBOLCU ORKUN

Benfica'ya galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Orkun Kökçü attı. Orkun, 19. dakikada fileleri havalandırdı.

Benfica'ya galibiyeti getiren Orkun Kökçü, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 6 puana yükseldi. Estrela, 1 puanda kaldı.

Benfica, ligin bir sonraki haftasında Moreirense deplasmanına gidecek. Estrela, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.