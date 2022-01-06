Benjamin Mendy İngiltere'nin 'en şiddetli' hapishanesine transfer edildi

Yedi tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy, İngiltere'deki en zorlu hapishanelerden birine transfer edildi.

Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yedi tecavüz suçlamasıyla Eylül ayından bu yana cezaevinde.

Fransız futbolcu tutukluluk günlerinde gerçek bir kabus yaşarken yetkililer Mendy'nin güvenliğinden endişe ediyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Benjamin Mendy İngiltere'nin en şiddetli hapishanelerden biri olarak tanımlanan Manchester'daki Strangeways yüksek güvenlikli hapishanesine transfer edildi.

İngiltere cezaevi yetkilileri, Mendy'nin güvenliğinde endişe ettikleri için futbolcunun maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledilmesine izin verdi. Mendy ile ilgili yedi tecavüz suçlamasıyla aynı dosyada yer alan Louis Saha Matturie de aynı hapishaneye taşındı.

CITY SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Oyuncunun başlangıçta 24 Ocak'ta yapılması planlanan duruşması, Haziran ayının sonuna ertelendi.

Aleyhindeki suçlamaların, 16 yaşın üzerindeki dört şikayetçiyle ilgili ise Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurmuştu.