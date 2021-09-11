Benjamin Mendy, yılın kalanını cezaevinde geçirecek

Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması ile karşı karşıyayken 24 Ocak 2022'de yargılama sürecini başlatacak duruşmaya kadar cezaevinde tutuklu kalacak.

Manchester City'nin yıldız oyuncularından Benjamin Mendy, 2021'in kalan kısmını ceza evinde geçirecek. Benjamin Mendy, bugün mahkemeye çıktı. Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması ile karşı karşıya.

Mendy, bugün görüşen duruşmada sadece kimlik doğrulaması için konuştu. Yargılama için 24 Ocak 2022 tarihi belirlendi. Bugün görülen duruşmada suçlamalar kendisine yöneltilmedi ve bu doğrultuda da herhangi bir savunma talebinde bulunulmadı.

OCAK AYINA KADAR CEZAEVİNDE

15 Kasım'da bir duruşmanın daha olacağı ifade edilmekte. Benjamin Mendy, biri 18 yaşın altında olan üç farklı kadına yönelik saldırılar ile suçlanıyor.

Benjamin Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedilmiş durumda. Şu anda Liverpool'daki HMP Altcourse'da tutuklu bulunan Mendy'nin yılın geri kalanını cezavinde geçirmesi bekleniyor. 2-3 haftalık yargılama sürecinin ise 24 Ocak 2022'de başlayacağı aktarılmakta.