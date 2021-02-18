- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı
Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı
Bayern Münih'in 24 yaşındaki sağ beki Benjamin Pavard'ın, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 15:52
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:58
Alman devi Bayern Münih'te bir koronavirüs vakası daha yaşandı.
DURUMU İYİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Benjamin Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta koronavirüse yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.
Bayern Münih'te daha önce, Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.