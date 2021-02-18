Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Bayern Münih'in 24 yaşındaki sağ beki Benjamin Pavard'ın, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Alman devi Bayern Münih'te bir koronavirüs vakası daha yaşandı.

DURUMU İYİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Benjamin Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta koronavirüse yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te daha önce, Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.