Benzema, Di Stefano'yu geride bıraktı

Benzema, Real Madrid formasıyla La Liga'da en çok gol atan futbolcular sıralamasında Alfredo di Stefano'yu geride bıraktı.

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Karim Benzema, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İspanya Ligi'nde gollerine devam ediyor.

La Liga'nın 32. haftasında Sevilla ile karşılaşan Real Madrid, Fransız yıldız Benzema'nın 90+2'de bulduğu gol ile deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.

İspanya Ligi'ndeki 217. golünü kaydeden yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla La Liga'da en çok gol atan oyuncular sıralamasında 216 golü bulunan Di Stefano'yu geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

217 gol attı

Di Stefano, Madrid ekibiyle La Liga'da çıktığı 282 maçta 216 kez gol sevinci yaşarken Fransız oyuncu ise 411 kez forma giydiği İspanya Ligi'nde 217 gol attı.

La Liga tarihinin en golcü Real Madrid'li futbolcular sıralamasında Cristiano Ronaldo 311 gol ile birinci sırada bulunuyor. Portekizli yıldızı Raul Gonzalez 229 gol ile takip ederken Benzema ise 217 gol ile üçüncü sıraya çıktı. Di Stefano'da 216 gol ile dördüncü sırada yer aldı.