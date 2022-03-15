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    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu

    Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırırken Karim Benzema da tarihe geçti. Gol sayısını 413'e çıkaran yıldız, Thierry Henry'yi geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:37
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    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu

    Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını artırdı.

    İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada konuk ekip Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 55) ve Karim Benzema'dan (Dk. 77-penaltıdan ve Dk. 82) geldi.

    HENRY'Yİ GERİDE BIRAKTI

    Gol sayısını 413'e geride bırakan Karim Benzema, Thierry Henry'yi geçerek tarihin en golcü Fransız futbolcusu oldu.

    Diğer yandan La Liga'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Real Madrid'in 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Benzema, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu #1

    86 GOLÜN 45'İNDE PAYI VAR

    Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i eledikleri 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak takımının kilit futbolcusu olan Benzema, Mallorca karşısında da 2 gol, 1 asist ile oynadı.

    Benzema, bu sezon Real Madrid'in tüm turnuvalarda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu. Fransız futbolcu 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta, 32 gol) şimdiden yakaladı.

    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu #2


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