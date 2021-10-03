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    Benzema sezona bomba gibi başladı

    Benzema sezona bomba gibi başladı

    Yeni sezona harika bir giriş yapan Karim Benzema, ligde oynadığı 7 maçta 8 gol 7 asist yaparak takımını sırtladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 09:52
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    Real Madrid'de Ronaldo gibi bazı yıldız oyuncuların takımdan ayrılmasıyla bir düşüş yaşanmıştı.

    Ancak takımdan ayrılmayan Fransız yıldız Karim Benzema, performansına kaldığı yerden devam ediyor.

    Benzema yeni sezona harika bir giriş yaptı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını adeta sırtlıyor.

    Benzema sezona bomba gibi başladı #1

    8 GOL 7 ASİST

    Real Madrid'in yıldız oyuncusu artık takımın tek lideri. Benzema, bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 8 gol 7 asist yaparak skoru ne kadar etkilediğini gösterdi.

    Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 1 gol kaydetti.

    Benzema sezona bomba gibi başladı #2

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