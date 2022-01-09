Benzema yeni rekor kırdı, Real Madrid kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında Valencia'yı 4-1 yendi. Fransız yıldız Karim Benzema yeni rekor kırarken, teknik direktör Carlo Ancelotti ise istatistiklerini geliştirdi.

La Liga'nın 21. haftasında lider Real Madrid sahasında Valencia'yı 4-1 yendi.

Başkent ekibinin gollerini 43. dakikada penaltıdan ve 88'de Benzema, 52 ve 61'de Vinicius Junior kaydetti.

Konuk takımda ise Guedes 76'da rakip fileleri havalandırdı.

Real Madrid ligde 15. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaptı. Valencia ise 6. kez yenildi ve 28 puanda kaldı.

BENZEMA 301. GOLÜNÜ ATTI

Valencia ağlarını 2 kez sarsan Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 301. golünü attı. 34 yaşındaki forvet, eflatun-beyazlılarda 300 gol barajını geçen 4. futbolcu oldu. Fransız forvet 450 golle Ronaldo, 323 golle Raul ve 308 golle Alfredo Di Stefano'nun ardından 4. sırada yer aldı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise Real Madrid'in başında son 26 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi Ancelotti yönetiminde 21 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.