Benzema’nın dönüşüyle forma satışları patladı

Karim Benzema’nın Fransa Milli Takımı’na dönüşü taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. EURO 2020 kadrosunun açıklanmasıyla birlikte forma satışlarında büyük patlama yaşandı.

Real Madrid’in yıldız forveti Karim Benzema, 5,5 yıl aranın ardından milli takıma çağrıldı.

Teknik Direktör Deschamps’ın kadroyu açıklamasıyla birlikte Unisports’un verilerine göre forma satışlarında yüzde 2 bin 400 artış gerçekleşti.

MACRON TEBRİK ETTİ

5,5 yıl sonra milli takıma davet alan Benzema’nın kalitesine değinen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Benzema’yı kadroya davet eden Teknik Direktör Didier Deschamps’ı tebrik etti.

Deschamps’ın en iyi oyuncuları seçtiğini düşündüğünü açıklayan Macron, Troyes kentinden yaptığı açıklamada Benzema’nın özelliklerine de değindi.

33 yaşındaki yıldız forvet Benzema, bu sezon 41 maçta 28 gollük performans sergiledi.