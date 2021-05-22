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    Benzema’nın dönüşüyle forma satışları patladı

    Karim Benzema’nın Fransa Milli Takımı’na dönüşü taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. EURO 2020 kadrosunun açıklanmasıyla birlikte forma satışlarında büyük patlama yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:17
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    Benzema’nın dönüşüyle forma satışları patladı

    Real Madrid’in yıldız forveti Karim Benzema, 5,5 yıl aranın ardından milli takıma çağrıldı.

    Teknik Direktör Deschamps’ın kadroyu açıklamasıyla birlikte Unisports’un verilerine göre forma satışlarında yüzde 2 bin 400 artış gerçekleşti.

    Benzema’nın dönüşüyle forma satışları patladı #1

    MACRON TEBRİK ETTİ

    5,5 yıl sonra milli takıma davet alan Benzema’nın kalitesine değinen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Benzema’yı kadroya davet eden Teknik Direktör Didier Deschamps’ı tebrik etti.

    Deschamps’ın en iyi oyuncuları seçtiğini düşündüğünü açıklayan Macron, Troyes kentinden yaptığı açıklamada Benzema’nın özelliklerine de değindi.

    33 yaşındaki yıldız forvet Benzema, bu sezon 41 maçta 28 gollük performans sergiledi.

    Benzema’nın dönüşüyle forma satışları patladı #2

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