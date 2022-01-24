Benzema'nın evi maç sırasında soyuldu

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın evine, dün oynanan Elche maçı sırasında hırsız girdi.

La Liga'da 50 puanla Sevilla'nın önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, ligin 22. haftasında sahasında Elche ile karşılaştı.

42. dakikada Lucas Boyle'un golüyle öne geçen deplasman ekibi, 76'da Pere Milla ile skoru 2-0'a getirdi. 82'de Luka Modric'in penaltısıyla farkı bire indiren Real Madrid, 90+2'de puanı kurtardı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

HIRSIZ MAÇ ESNASINDA EVE GİRDİ

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in Elche ile oynadığı maçta Karim Benzema'nın evine hırsız girdiği belirtildi. İspanya merkezli haber ajansı EFE'de yer alan haberde ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve hangi eşyaların çalındığının henüz tespit edilemediği ifade edildi.

2019'da Real Madrid'in Barcelona ile İspanya Kupası yarı finalinde oynadığı ilk maçta Benzema'nın evine hırsız girmişti. Madrid ekibinde forma giyen Casemiro, Isco ve Lucas Vazquez'in de evi de aynı yıl soyulmuştu.