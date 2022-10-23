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    Berisha 1 gol 2 asist yaptı Augsburg 1 puan aldı

    Almanya Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta Augsburg ile 3-3 berabere kaldı. Augsburg'ta Mergim Berisha karşılaşmayı bir gol ve iki asistle tamamladı.
    • 23.10.2022 - 09:44
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    Berisha 1 gol 2 asist yaptı Augsburg 1 puan aldı

    Almanya Bundesliga'da Augsburg, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'da oynanan karşılaşmada Leipzig, 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

    Karşılaşmada Augsburg, 34. dakikada penaltıdan Mergim Berisha, 51. dakikada Ermedin Demirovic ve 64. dakikada Ruben Vargas'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Maçtaki ilk golü atan isim olan Berisha, ayrıca, diğer iki golün de asistini yaptı.

    3-0'a rağmen pes etmeyen Leipzig, 72. dakikada Andre Silva ile farkı ikiye indirdi. 89. dakikada Christopher Nkunku sahneye çıktı ve durum 3-2 oldu. Leipzig'e eşitliği getiren isim ise 90. dakikada Hugo Novoa Ramos oldu.

    Berisha 1 gol 2 asist yaptı Augsburg 1 puan aldı #1

    Iago kırmızı kart gördü

    Augsburg'ta Iago 65. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonucun ardından Leipzig 16, Augsburg 14 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Ausgburg ile Stuttgart deplasmanına gidecek.

    Berisha 1 gol 2 asist yaptı Augsburg 1 puan aldı #2


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