Berkan Kutlu: Her pozisyona kendimi hazırlıyorum Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Ankaragücü galibiyetinni ardından yaptığı açıklamada, "Çok çalışıyorum. Her pozisyona kendimi hazırlıyorum. Hocam nerede görev verirse orada oynarız" dedi.

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Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücünü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar yaptı

"Her pozisyona kendimi hazırlıyorum"

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, "Maçı erken koparttığımız için çok mutluyuz. Bu hafta Prag maçımız var." dedi.

Berkan Kutlu, "Çok çalışıyorum. Her pozisyona kendimi hazırlıyorum. Hocam nerede görev verirse orada oynarız. Bu Barış için de Kaan Ayhan içinde aynı..." şeklinde konuştu.

"İnşallah sezon sonu aynı konuşmayı yapmak nasip olur"

Genoa için başarılı oyuncu, "Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha güçlü döndüm. Şu an performansımı hocalar geğerlendiriyor. ben de ne iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç orta saha ayrıca, "En son burada konuştuğumda şampiyon olmuştuk. İnşallah sezon sonu aynı konuşmayı sizlerle beraber yapmak nasip olur." dedi.