Berke Özer, haftanın 11'ine seçildi

Fenerbahçe'nin Belçika 2. lig ekibi Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer, gösterdiği performansla haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği ve 2 sezondur Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, ortaya koyduğu futbolla alkış topluyor.

20 yaşındaki eldiven, haftanın en iyi 11’ine seçildi.

20 yaşındaki file bekçisi, takımının bu hafta oynadığı Club NXT ve RFC Seraing maçlarında birer gol yemesine rağmen iyi bir oyun sergiledi. Ayrıca KVC Westerlo, iki maçta da sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

DENİZ DE HAFTANIN 11'İNDE

Öte yandan, Union Saint Gilloise forması giyen Türk asıllı Alman golcü Deniz Undav’da, haftanın en iyi 11’ine seçilen isimlerden biri oldu.

Ayrıca 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçta 14 gol kaydederek, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.