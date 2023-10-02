Bertuğ Yıldırım ilk 11'de başladı: Rennes galibiyet hasretine son verdi Rennes, Ligue 1'in 7. haftasında konuk ettiği Nantes'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Rennes, Nantes'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Bourigeaud'nun penaltı golüyle öne geçen Rennes, 45'te Chirivella'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Rennes, 73'te Doue'yle bir kez daha öne geçti, 77'de eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Kalimuendo, penaltı golüyle skoru belirledi.

Bertuğ Yıldırım ilk 11'de başladı

Rennes'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, ilk 11'de başladığı maçta 90+1'e kadar sahada kaldı.

Rennes, u sonucun ardından 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek 3 puana ulaştı ve 11 puana yükseldi.

Nantes ise iki maçlık galibiyetin ardından bu hafta mağlubiyetten kaçamadı ve 8 puanda kaldı.