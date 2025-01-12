Bertuğ Yıldırım oynadı! Getafe, Las Palmas'ı devirdi

İspanya LaLiga'nın 19. hafta mücadelesinde Diego Martinez'in yönetimindeki Las Palmas ile Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe karşı karşıya geldi.
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Getafe oldu.
BERTUĞ, 63 DAKİKA OYNADI
Getafe'nin gollerini 70. dakikad Coba ve 86. dakikada Borja Mayoral kaydetti.
Las Palmas'ın tek golünü ise 88. dakikada Adnan Januzaj kaydetti. Las Palmas'ta Fabio Silva 56. dakikada penaltı kaçırdı.
Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım 63. dakika sahada kaldı.
İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Bu sonuçla birlikte Las Palmas 22 puanda kalırken, Getafe puanını 19'a yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Las Palmas deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.
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