Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar oynadı! Getafe, Real Valladolid'i yendi

İspanya LaLiga'nın 14.hafta mücadelesinde Getafe ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.
Estadio Coliseum Stadyumu'ndaki maçta Getafe sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 70'de Alvaro Rodriguez ile 73'te Allan Nyom kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCULAR OYNADI
Getafe'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65. dakikada oyundan alındı.
Real Valladolid forması giyen Cenk Özkacar, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
İKİ TAKIMI DA HAFTAYA ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Getafe, La Liga'da oynadığı 14 maçta 2. galibiyetini Valladolid'e karşı aldı.
Getafe, bu maçın ardından puanını 13 yaptı. Real Valladolid, 9 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Getafe, Real Madrid deplasmanına gidecek. Real Valladolid, Atletico Madrid'i ağırlayacak.
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