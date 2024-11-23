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Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar oynadı! Getafe, Real Valladolid'i yendi

Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar oynadı! Getafe, Real Valladolid'i yendi Getafe, LaLiga'nın 14. haftasında evinde Real Valladolid'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar forma giydi.