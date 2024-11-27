Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle Getafe farklı kazandı

Haber Merkezi
İspanya Kral Kupası 1. tur maçında Getafe, Manises ile deplasmana çıktı.
Konuk takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmaçı başardı.
BERTUĞ YILDIZLAŞTI
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 32 ve 45'te milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ile 42. dakikada Peter attı.
12. dakikada Bertuğ Yıldırım, 27. dakikada Alvaro Rodriguez, Getafe adına penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi.
Manises ise turnuvaya veda etti.
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