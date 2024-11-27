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Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle Getafe farklı kazandı

Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle Getafe farklı kazandı Getafe, İspanya Kral Kupası'nda konuk olduğu Manises'i 3-0 mağlup etti. Getafe'de iki gol, milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'dan geldi.