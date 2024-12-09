Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao net skorla kazandı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao, İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 15'te Aitor Paredes ile 69'da Inaki Williams kaydetti.
32 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından puanını 32 yapan Athletic Bilbao, ligin bir sonraki haftasında Deportivo Alaves deplasmanına gidecek.
26 puanda kalan Villarreal ise Real Betis'i konuk edecek.
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