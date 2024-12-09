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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao net skorla kazandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao net skorla kazandı Athletic Bilbao, La Liga'nın 17. haftasında konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti.