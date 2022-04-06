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    Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Federico Higuain, eski takımı Columbus Crew ile 1 günlük sözleşme imzaladı ve kulübün efsaneler listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:13
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    Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı

    Futbolu bırakma kararı alan Federico Higuain eski takımına dönüp 1 günlük sözleşme imzaladı ve ardından kariyerini noktaladı.

    Beşiktaş'ın eski forveti Higuain, 2012 yılında MLS ekiplerinden Columbus Crew'e transfer olmuştu. Higuain burada 8 yıl geçirdi ve ardından D.C. United, sonra da kardeşi Gonzalo Higuain ile birlikte Inter Miami'ye gitti.

    KRAMPONLARINI ASTI

    37 yaşındaki futbolcu kariyerini noktalama kararı alırken 8 yıl formasını giydiği Columbus Crew oyuncuyu 1 günlüğüne renklerine bağladı ve ardından Higuain burada kramponlarını astı.

    Federico Higuain için stadyumda veda töreni düzenleyen kulüp oyuncuyu efsane ilan ederek onur listesine dahil etti.

    Federico'nun kardeşi Gonzalo da yıl sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

    Beşiktaş ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı #1

    BEŞİKTAŞ KARİYERİ

    Higuain, 2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlı formayla beklentilerin uzağında kaldı.

    Beşiktaş kariyerine başladıktan 6 ay sonra Meksika ekibi America'ya kiralandı. Dönüşünde de Arjantin ekibi Independiente'ye transfer oldu.

    Higuain, Beşiktaş kariyerinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

    Beşiktaş ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı #2


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