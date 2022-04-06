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Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Federico Higuain, eski takımı Columbus Crew ile 1 günlük sözleşme imzaladı ve kulübün efsaneler listesine girdi.