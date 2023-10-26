Beşiktaş'ın grubunda Club Brugge liderliğe yükseldi Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda konuk olduğu Lugano'yu 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda İsviçre'nin Lugano takımı, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanırken goller 16'da Eder Alvarez, 51'de Andreas Olsen ve 87'de Hans Vanaken'den geldi.

Ev sahibinin tek sayısını ise 75'te Shkelqim Vladi kaydetti.

Brugge liderliğe yükseldi

Bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 7'ye yükselten Club Brugge liderliği yükselirken Lugano ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında iki ekip tekrar karşılaşırken bu kez mücadele Belçika'da oynanacak.