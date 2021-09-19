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    Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Cambuur'a 9 gol attı

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Cambuur'u 9-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 09:16
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    Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Cambuur'a 9 gol attı

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax, 9-0'lık skorla kazandı.

    Beşiktaş ın rakibi Ajax, Cambuur a 9 gol attı #1

    9 GOL BİRDEN

    Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Timber, 19. Berghuis, 29. dakikada Mazraoui, 39. ile 84. dakikalarda Neres, 60. dakikada Tadic, 64' Daramy, 67. dakikada Haller ve 79. dakikada Danilo kaydetti.

    Bu sezon Ajax oynadığı 7 maçta 27 kez ağları sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.

    Bu sonucun ardından Ajax, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yaparken, Cambuur ise 6 puanda kaldı.

    Beşiktaş ın rakibi Ajax, Cambuur a 9 gol attı #2

    MAÇ 28 EYLÜL'DE

    Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

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