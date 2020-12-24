Bild: PSG Tuchel ile yolları ayırdı

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Paris Saint-Germain yönetimi, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in verdiği habere göre Paris Saint-Germain yönetimi, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.

"POCHETTINO İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

''Thomas Tuchel için kötü Noel sürprizi'' başlığıyla verilen haberde, Alman çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı belirtilirken kulüpten henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

17 haftası geride kalan Ligue 1'de şu ana kadar 35 puan toplayan Paris Saint-Germain, Lyon ve Lille'in birer puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Öte yandan Avrupa basınında çıkan haberlere göre PSG yönetimi Tuchel'in yerine Mauricio Pochettino'yu göreve getirecek.