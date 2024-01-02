Birmingham City, Wayne Rooney'nin görevine son verdi
AA

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik adamın görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.

15 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı

Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)