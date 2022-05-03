İngiltere'nin köklü ekiplerinden 6 kez FA Cup kazanan Blackburn Rovers bayram namazı için Müslümanlara stadyumunun kapılarını açtı.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden ve bir dönem Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği Blackburn Rovers, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslüman bireylere stadyum kapılarını açtı.

“Rovers’taki herkesin bayramı kutlu olsun”

Championship'te Premier Lig'e katılma mücadelesi veren Blackburn temsilcisi, "Blackburn Rovers'taki herkesin bayramı kutlu olsun. Bu sabah Rovers, İngiltere'deki Ramazan Bayramı için kapılarını açan ilk kulüp oldu" ifadelerini paylaştı.

Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsaneleriorta saha oyuncularından Tugay Kerimoğlu 9 sezon Blackburn Rovers forması giydi.

Eski milli futbolcu İngiliz Lig Kupası'nı kazanırken 293 maçta forma giydi ve 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Blackburn Rovers'tan bayram namazı jesti İZLE

