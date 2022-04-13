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    Blatter ile Platini hakim karşısına çıkacak

    Blatter ile Platini hakim karşısına çıkacak

    FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de açılan davanın ilk duruşması, 8 Haziran'da yapılacak.
    • 13.04.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:40
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    Sepp Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011'in Şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Michel Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi, 2021'in Kasım ayında kabul edilmişti.

    İsviçre Federal Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 8-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek duruşmalar, üç yargıçtan oluşan bir heyet önünde görülecek.

    Dolandırıcılık ve belgede sahtecilikle yargılanacaklar

    İki eski futbol adamı, dolandırıcılık ve başka suçlarla yargılanacak. 86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 66 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak" suçlamaları yöneltiliyor.

    Blatter ile Platini hakim karşısına çıkacak #1

    İki isim de futboldan men edilmişti

    2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı.

    FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

    Blatter ile Platini hakim karşısına çıkacak #2

    “UEFA çatırdayacak”

    UEFA ve FIFA’da yaşanan bu skandalların ardından Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım’ın, UEFA’yla alakalı yaptığı açıklama akıllara geldi.

    Yıldırım, basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada, "Oğlum ne dedim, UEFA çatırdayacak, bekleyin acele etmeyin. Daha neler çıkacak altından." ifadelerini kullanmıştı.

    Aziz Yıldırım: UEFA çatırdayacak İZLE

    Blatter ile Platini hakim karşısına çıkacak #3


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