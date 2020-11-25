Boateng: Messi'yle antrenman yaparken dilim tutuldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin-Prince Boateng, "Messi'yi görünce kendimi ilk defa yetersiz hissettim" diyerek Arjantinli yıldıza övgüler yağdırdı.

Kevin-Prince Boateng, Barcelona'da kiralık olarak forma giydiği dönemde Lionel Messi'den çok etkilendiğini esprili bir şekilde dile getirdi.

2019 yılında Sassuolo'dan Barcelona'ya kiralık olarak gönderilen 33 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde yalnızca altı ay forma giyerken, La Liga şampiyonluğuna ulaşmıştı.

"FUTBOLU BIRAKIYORUM DİYECEK GİBİ OLDUM"

Barça'da geçirdiği kısa zaman hakkında konuşan Boateng, DAZN'a yaptığı açıklamada, Messi ile birlikte çalışmanın kendisini üzerinde nasıl bir etki bıraktığını anlattı: "Barcelona'daki altı ay inanılmazdı. İlk başlarda inanmadım. Barcelona değil, Espanyol'un beni istediğini düşündüm. Messi ile antrenman yaparken dilim tutuldu. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun en iyisi olduğunu söylemişimdir ancak Messi bambaşka bir şey. Kesinlikle normal değil. Onunla çalışırken, kariyerimde ilk kez kendimi yetersiz hissettim. 'Benden bu kadar, futbolu bırakıyorum' diyecek gibi oldum."

Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen Boateng, çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol 1 asist üretti.