Boavista'yı deviren Benfica liderliğe yükseldi

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Portekiz Primeira Liga'nın 23. haftasında Benfica, Boavista'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle Vangelis Pavlidis ile 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 53 yapan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Nacional'i konuk edecek.

Arka arkaya 8. yenilgisini alarak 12 puanla son sırada kalan Boavista ise Santa Clara'yı ağırlayacak.