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    Bobby Copping'in 19 yaşında futbol hayatı bitti

    Bobby Copping'in 19 yaşında futbol hayatı bitti

    Bir antrenmanda topa kafayla vuran İngiltere'nin Peterborough takımının oyuncusu Bobby Copping, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç stoperin, bir daha futbol oynayamayacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:00
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    İngiltere, 19 yaşındaki Bobby Copping'in başına gelenleri konuşuyor...

    Peterborough takımında stoper olarak görev yapan Copping, geçtiğimiz günlerde yapılan bir antrenman maçında topa kafasıyla vurduktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

    GEÇİCİ OLARAK GÖRME DUYUSUNU KAYBETTİ

    4 gün hastanede kalan Copping, geçici olarak görme duyusunu kaybetmiş ve genç futbolcunun vücudunun bir tarafı tamamen uyuşmuştu.

    Bobby Copping in 19 yaşında futbol hayatı bitti #1

    AYNI SORUNU YAŞAYINCA FUTBOLU BIRAKTI

    Tedavinin ardından bunun bir daha yaşanmayacağını düşünen Bobby, yeniden sahalara döndükten sonra aynı sorunu yaşayınca futbolu bırakmak zorunda kaldı.

    Bobby Copping in 19 yaşında futbol hayatı bitti #2

    "HAFIZA SORUNU YAŞADIĞIM ANLAR OLUYOR"

    Bobby Copping, BBC'ye verdiği röportajda, "Bu gerçekten çok üzücü. Güçlüydüm ve gerçekten iyiydim. Ancak topa kafamla vurdum, kariyerim bitti. Şimdi normal hayatımda birçok kez travma semptomları yaşıyorum. Hafıza sorunu yaşadığım anlar oluyor. Araba kullanamıyorum. Çünkü mide bulantısı ve baş ağrısına neden oldu." dedi.

    Bobby Copping in 19 yaşında futbol hayatı bitti #3

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