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    Bobo yeniden Sydney FC'de

    Son olarak Brezilya'da Oeste takımının formasını terleten Bobo, daha önce formasını giydiği Sydney FC'ye geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:09
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    Bobo yeniden Sydney FC'de

    Türkiye'de Beşiktaş'la özdeşleşen forvet oyuncusu Bobo, yeniden Avustralya A Ligi takımı Sydney FC'ye döndü.

    "SYDNEY'DE ÇOK İYİ ZAMAN GEÇİRDİM"

    Daha önce 2016-2018 yılları arasında Avustralya ekibinin formasını giyen deneyimli forvet, bir süredir Brezilya Serie B takımı Oeste'nin formasını terletiyordu.

    Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Sydney'de çok iyi zaman ve iki güzel sezon geçirdik. Şimdi bunu tekrar istiyorum." dedi.

    9 Ocak'ta 36 yaşına girecek olan Bobo, daha önce 2017-2018 sezonunda Avustralya A Ligi'nin Altın Ayakkabı'sını kazanmıştı.

    Bobo yeniden Sydney FC de #1

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