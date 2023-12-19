Boca Juniors'ın yeni başkanı Juan Roman Riquelme oldu Arjantinli eski yıldız oyuncu Juan Roman Riquelme, rekor oyun kullanıldığı seçimde efsanesi olduğu Boca Juniors'ın yeni başkanı seçildi.

AA & Ensonhaber

Arjantinli eski yıldız oyuncu Juan Roman Riquelme, efsanesi olduğu Boca Juniors'a başkan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada genel kurulda oyların yüzde 65,3'ünü alan 45 yaşındaki eski futbolcunun 2023-2027 döneminde başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

Rekor sayıda oy kullanıldı

Kötü hava koşullarına rağmen 47 binin üzerinde üyenin oy kullandığı ve bu rakamın, kulüp rekoru olduğu da vurgulandı.

Profesyonel futbol kariyerine 1996-2002 yılları arasında Boca Juniors'ta başlayan Riquelme, Avrupa'da Barcelona ve Villarreal formalarını giymesinin ardından Arjantin temsilcisine dönmüştü.

Milli maçlarda 51 kez sahaya çıkan Riquelme, 471 karşılaşmada 128 gol ve 86 asiste imza atmıştı.