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Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Arjantin'in en ünlü kulüplerinden biri olan Boca Juniors, 18 futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.