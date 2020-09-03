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    Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Arjantin'in en ünlü kulüplerinden biri olan Boca Juniors, 18 futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 13:55
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 13:55
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    Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

    4'Ü HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

    Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

    Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.

    Boca Juniors ta 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi #1

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