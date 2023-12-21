Bochum'a 4 atan Leverkusen, 2023 yılını lider kapattı Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen, sahasında Bochum'u 4-0 yenerek 2023'ü lider bitirdi.

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Almanya Ligi'nde 16. hafta maçında lider Bayer Leverkusen ile alt sıralarda yer alan Bochum karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Bayer Leverkusen oldu.

Patrik Schick hat-trickle maça damga vurdu

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 30 (p), 32 ve 45. dakikada Patrik Schick, 69. dakikada Victor Boniface kaydetti.

Bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Çekyalı golcü Patrik Schick, hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Patrik Schick'in yerine 67. dakikada oyuna giren Victor Boniface, Bundesliga'da bu sezon 16. maçına çıktı ve 10. golüne ulaştı.

Leverkusen namağlup serisini sürdürüyor

Bu galibiyetin ardından Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen ligde namağlup serisine devam etti ve 13. dalibiyetini almasının ardından puanını 42'ye yükseltti. Bochum 16 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde Leverkusen bir sonraki maçını 13 Ocak tarihinde Augsburg deplasmanında oynayacak. Bochum, 14 ocak tarihinde Werder Bremen'i ağırlayacak.