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    Boetius'ta testis tümörü tespit edildi

    Almanya'da Hertha Berlin forması giyen 28 yaşındaki Jean-Paul Boetius'un testisinde tümöre rastlandığı açıklandı.
    • 22.09.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:39
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    Boetius'ta testis tümörü tespit edildi

    Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'tan üzücü bir haber geldi. Hollandalı orta saha oyuncusunun testisinde tümör tespit edildiği açıklandı.

    Berlin ekibinden yapılan açıklamada, "Jean-Paul Boetius şimdilik bir mola vermek zorunda. Çarşamba günü yapılan ürolojik muayenede testisinde cerrahi olarak çıkarılması gereken bir tümör teşhis edildi. Yeni bulgular olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Tüm desteğimiz seninle Djanga." ifadelerine yer verildi.

    En kısa sürede dönmek istiyor

    Bilindiği üzere yakın zamanda Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği Sebastian Haller, testis kanseri tanısı almıştı. Yıldız golcü, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmeyi istediğini ifade etmişti.

    Boetius ta testis tümörü tespit edildi #1


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