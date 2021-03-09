Bonucci: Merih Demiral bizi coşturuyor

Juventus kaptanı Bonucci, milli futbolcumuz Merih Demiral'a övgüler yağdırdı.

Juventus Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği maçın rövanşında bu kez Porto ile sahasında karşılaşacak.

Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Pirlo ve takım kaptanı Leonardo Bonucci açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'ın performansı ile ilgili de konuşan Bonucci, milli oyuncumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"BİZİ COŞTURUYOR"

Juventus kaptanı, "Merih Demiral gün geçtikçe kendinden daha da emin bir oyuncu haline geliyor. Takımın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ispatladı. O enerjisini ve coşkusunu takıma aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor." şeklinde konuştu.

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 22 maçta 1521 dakika süre aldı ve 1 de golle skora katkı verdi.

İtalyan devi, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında bugün 23:00'te Porto'yu evinde konuk edecek.