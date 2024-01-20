Borussia Dormund, Köln'ü rahat yendi Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında deplasmanda Köln'ü 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Almanya Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Köln ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Borussia Dortmund 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Dortmund'a üç puanı getiren goller; 12 ve 61. dakikalarda Donyell Malen, 58. dakikada penaltıdan Niclas Füllkrug ve 90+2'de Youssoufa Moukoko'dan geldi.

Nuri Şahin, Dortmund'a uğurlu geldi

Borussia Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan Salih Özcan, 74 dakika sahada kaldı. Öte yandan Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in teknik ekibe girmesinin ardından çıktığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Köln, 11 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 33'e yükseltirken, Köln 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Bochum'u ağırlarken, Köln deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.