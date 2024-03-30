Borussia Dortmund, 10 yıl sonra Bayern Münih deplasmanında kazandı Bundesliga'nın 27. haftasında konuk olduğu Bayern Münih'i 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanında 10 yıl sonra kazanarak rakibine karşı 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson kaydetti.

Milli futbolcumuz Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

10 yıl sonra gelen galibiyet

Bayern Münih deplasmanında 10 yıl sonra kazanarak rakibine karşı 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdiren ve ligde üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, 53 puanla 4. sırada yer aldı.

Dört hafta sonra kaybeden ve 60 puanda kalan lig ikincisi Bayern Münih'in lider Bayer Leverkusen ile arasındaki fark 13'e çıktı.