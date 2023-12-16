Borussia Dortmund, Augsburg deplasmanında takıldı

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Almanya Bundesliga'nın 15. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Augsburg Arena'da oynanan maç karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Augsburg, 23. dakikada Ermedin Demirovic ile 1-0 öne geçti. Borussia Dortmund bu gole 35. dkaikada Donyell Malen ile karşılık verdi.
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Dortmund, 3 maçtır kazanamıyor
Bu sonucun ardından ligdeki puanını 26 yapan Borussia Dortmund'un galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi. Augsburg, puanını 18 yaptı.
Borussia Dortmund, ligde gelecek hafta sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Augsburg, Stuttgart deplasmanına gidecek.
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