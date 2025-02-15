Borussia Dortmund, Bochum'a kaybetti
Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde Bochum ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Vonovia Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Bochum oldu.

Bochum'a galibiyeti getiren golleri; 33. ve 35. dakikalarda takımın yeni transfer Giorgos Masouras kaydetti.

SALİH, FORMA GİYDİ

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 46. dakikada Marcel Sabitzer'in yerine oyuna dahil oldu.

DORTMUND, 29 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Bochum puanını 14'e yükseltirken, Borussia Dortmund 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Union Berlin'i ağırlarken, Bochum deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor