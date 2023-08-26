Borussia Dortmund, Bochum'la berabere kaldı Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı.

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Almanya Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Bochum ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçta kazanan çıkmadı. İki takım sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bochum, 13. dakikada Kevin Stöger ile öne geçti. Dortmund bu gole 56. dakikada Donyell Malen ile karşılık verdi.

Dortmund ilk puan kaybını yaşadı

Bu beraberliğin ardından Dortmund, ikinci haftada ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 4 yaptı. Bochum, 2023-2024 sezonundaki ilk puanını aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta sahasında ligin yeni ekiplerinden Heidenheim ile karşılaşacak. Bochum ise Augsburg deplasmanına gidecek.