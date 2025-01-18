Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt'a yenildi

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Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hugo Ekitike ile 90+2. dakikada Oscar Hojlund kaydetti.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alarak 25 puanda kalan Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, ligdeki bir sonraki maçında Werder Bremen ile oynayacak.

Üst üste 3. galibiyetine ulaşan ve puanını 36 yapan Eintracht Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.