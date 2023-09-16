Borussia Dortmund, Freiburg'u yenerek galibiyet hasretini bitirdi Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, Freiburg'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 2 hafta sonra galip geldi.

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Almanya Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Europa-Park Stadion'da oynanan maçı konuk takım Dortmund, son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

Maçın sonucu son dakikalarda belli oldu

Borussia Dortmund, 11. dakikada Mats Hummels ile öne geçti. Freiburg, 45+2. dakikada Lucas Holer ve 45+6. dakikada Nicolas Hofler ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Donyell Molen, 60. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Freiburg'ta Nicolas Hofler, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund'u öne geçiren golü 88. dakikada Mats Hummels kaydetti. Marco Reus, 90+2. dakikada skoru belirledi.

Dortmund, 2 hafta sonra kazandı

2 hafta aradan sonra galip gelen Dortmund, puanını 8'e çıkardı Freiburg ise art arda ikinci mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

Dortmund, ligin 5. haftasında Wolfsburg'u konuk edecek. Freiburg ise Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.