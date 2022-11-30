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    Borussia Dortmund genç yıldız Kudus'u kapıyor

    Dünya Kupası'nda Gana formasıyla etkili bir oyun ortaya koyan Ajaxlı futbolcu Muhammed Kudus için Borussia Dortmund iddiaları güçlenmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 21:37
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    Borussia Dortmund genç yıldız Kudus'u kapıyor

    Ajax forması giyen Muhammed Kudus için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren genç yıldız performansıyla adından söz ettiriyor.

    SKY Almanya'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    İki talibi daha var

    Kudus'ün Ajax'taki başarısı, Everton ve Newcastle'ın da dikkatini çektiği ancak oyuncunun Dortmund'a daha sıcak baktığı kaydedildi.

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    15 milyonluk teklif

    Alman ekibinin kısa süre içinde oyuncu için Hollanda ekibine 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabileceği belirtildi.

    Başarılı oyuncu Ajax formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 10 gol ve 2 asist yaptı.

    Gana, cuma günü Dünya Kupası H Grubu son maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

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