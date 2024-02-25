Borussia Dortmund, Hoffenheim'a boyun eğdi

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Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Hoffenheim oldu.
Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Ihlas Bebou, 61 ve 64. dakikalarda Maximilian Beier, Borussia Dortmund'un gollerini 21. dakikada Donyell Malen ve 25. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.
Hoffenheim, puanını 30 yaptı
Hoffenheim bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükseltirken, Borussia Dortmund ise 41 puanda kaldı.
Hoffenheim bir sonraki karşılaşmasında Werder Bremen'i konuk ederken, Borussia Dortmund ise Union Berlin'e konuk olacak.
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