Borussia Dortmund, Hoffenheim'a diş geçiremedi

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Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Dortmund'un tek golünü dakika 46'da Gio Reyna kaydetti. Konuk takım Hoffenheim'a 1 puanı getiren golü ise dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Jacob Larsen attı.

DORTMUND, 8. SIRADA

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, bu maçın ardından puanını 22 yaptı ve haftayı 8. sırada bitirdi. Hoffenheim ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.