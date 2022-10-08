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    Borussia Dortmund ile Bayern Münih berabere kaldı

    Almanya Bundesliga'da Bayern Münih 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Borussia Dortmund, sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmayı başardı.
    • 08.10.2022 - 21:54
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    Borussia Dortmund ile Bayern Münih berabere kaldı

    Almanya Bundesliga'da'nın 9. haftasında Der Klassiker'de Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Bayern Münih, 2 farklı üstünlüğü yakaladı

    Bayern Münih, karşılaşmanın 33. dakikasında Leon Goretzka ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bavyera ekibi, 53. dakikada Leroy Sane ile farkı 2'ye yükseltti.

    Borussia Dortmund ile Bayern Münih berabere kaldı #1

    Dortmund, geri döndü

    Borussia Dortmund, genç futbolcusu Youssoufa Moukoko ile 74. dakikada farkı bire indirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Edin Terzic'in ekibi 90+5. dakikada Antony Modeste'nin attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

    Borussia Dortmund ile Bayern Münih berabere kaldı #2

    Salih Özcan maçta forma giydi

    Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı. Öte yandan Bayern Münih'te Kingsley Coman, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

    İki takım da 16 puanda

    Bu sonucun ardından iki takım da 16 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Dortmund ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

    Borussia Dortmund ile Bayern Münih berabere kaldı #3


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