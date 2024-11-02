Borussia Dortmund, Leipzig'i iki golle yıktı

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Almanya Bundesliga'nın 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile Marco Rose yönetimindeki Leipzig karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka geri dönüş yaşandı.

Ev sahibi ekip Dortmund, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

DORTMUND, EVİNDE KAZANDI

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

ZİRVEDE İŞLER KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.