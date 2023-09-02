Borussia Dortmund sahasında berabere kaldı

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Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti.
2-0'dan berabere kaldılar
Borussia Dortmund 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada penaltıdan Emre Can’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Heidenheim 61. dakikada Eren Dinkçi ve 82. dakikada penaltıdan Tim Kleindienst’in golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.
Heidenheim ilk puanını aldı
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.
Böylelikle Borussia Dortmund puanı 5’e çıkarırken Heidenheim Bundesliga'da ilk puanını aldı.