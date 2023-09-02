Haberler



Dünyadan futbol



Borussia Dortmund sahasında berabere kaldı Abone Olun

Borussia Dortmund sahasında berabere kaldı Borussia Dortmund sahasında, ligin yeni ekibi Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak bir puana razı oldu.

ensonhaber.com Bundesliga’nın 3. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund Signal Iduna Park’ta ligin yeni takımı Heidenheim’i konuk etti. 2-0'dan berabere kaldılar Borussia Dortmund 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada penaltıdan Emre Can’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Heidenheim 61. dakikada Eren Dinkçi ve 82. dakikada penaltıdan Tim Kleindienst’in golleriyle durumu 2-2'ye getirdi. Heidenheim ilk puanını aldı Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi. Böylelikle Borussia Dortmund puanı 5’e çıkarırken Heidenheim Bundesliga'da ilk puanını aldı.

Google News

Abone Ol