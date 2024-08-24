Borussia Dortmund şov! Nuri Şahin ilk maçında galibiyet aldı Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

BVB Stadion Dortmund'da oynanan müsabakayı ev sahibi Borussia Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

BORUSSİA DORTMUND 3 PUANLA BAŞLADI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 72. dakikasında sahneye çıkan Jamie Bynoe-Gittens, harika bir golle Dortmund'u 1-0 öne geçirdi.

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan 20 yaşındaki golcü, kendisinin ve takımının 2. golünü atarken maçın da skorunu belirledi: 2-0.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK GALİBİYET

İlk lig maçına çıkan teknik direktör Nuri Şahin, bu sonucun ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Frankfurt ise lige puansız başladı.

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.