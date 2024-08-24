Borussia Dortmund şov! Nuri Şahin ilk maçında galibiyet aldı
Haber Merkezi

Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

BVB Stadion Dortmund'da oynanan müsabakayı ev sahibi Borussia Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

BORUSSİA DORTMUND 3 PUANLA BAŞLADI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 72. dakikasında sahneye çıkan Jamie Bynoe-Gittens, harika bir golle Dortmund'u 1-0 öne geçirdi.

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan 20 yaşındaki golcü, kendisinin ve takımının 2. golünü atarken maçın da skorunu belirledi: 2-0.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK GALİBİYET

İlk lig maçına çıkan teknik direktör Nuri Şahin, bu sonucun ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Frankfurt ise lige puansız başladı.

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.