Borussia Dortmund, St. Pauli'yi iki golle geçti

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde St. Pauli ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Millerntor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Borussia Dortmund, 2-0'lık skorla kazandı.
DORTMUND, İKİ GOLLE KAZANDI
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sehrou Guirassy ve 58. dakikada Karim Adeyemi attı.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
Bu sonucun ardından ligde arka arkaya ikinci galibiyetini alan Borussia Dortmund, 35 puana yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren St.Pauli ise 21 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg ile karşı karşıya gelecek. St.Pauli, Wolfsburg deplasmanına gidecek.
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