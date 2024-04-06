Borussia Dortmund, Stuttgart engeline takıldı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Stuttgart'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakayı Stuttgart 1-0'lık skorla kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Serhou Guirassy kaydetti. Guirassy, ligde 22. maçında 24. golünü kaydetti.

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan, karşılaşmada süre almadı.

Stuttgart, Bayern Münih'le puanları eşitledi

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, puanını 60 yaparak lig ikincisi Bayern Münih ile puanını eşitledi. Borussia Dortmund ise 53 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Borussia Dortmund, M'Gladbach deplasmanına gidecek. Stuttgart, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.